Street food, musica, intrattenimento per bambini ed esposizione di moto. Il weekend del 16, 17 e 18 settembre in piazza Walter Tobagi è in programma l'evento Harley Street Food. Saranno presenti cucine su due ruote con golose specialità, un'area bimbi, bancarelle e musica live. Sabato e domenica è in programma anche un raduno di moto Harley.