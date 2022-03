Street food festival a Cusano Milanino

Street food festival alle porte di Monza. Nel weekend da giovedì 10 a domenica 13 marzo a Cusano Milanino, alle porte di Monza, arriva un goloso appuntamento con il cibo on the road. L'evento è in porgramma in piazzale Gramsci dalle 12 alle 24 e l'ingresso è gratuito.

"Gli operatori proporranno una vasta gamma di prodotti di qualità nazionali e internazionali: paella, pita greca, hamburger, arrosticini , panzerotti, arancine, cannoli alla siciliana, fritture di pesce, dolci, bomboloni, carni grigliate, bbq americano, birre artigianali e tanto altro" spiegano gli organizzatori.

"Tutti i menu` degli operatori presenteranno il giusto connubio tra il gusto dei sapori di una volta e la curiosita` di provare pietanze rivisitate in chiave moderna, preparate sapientemente da autentici gourmet su ruote. Spazio ai migliori birrifici artigianali".