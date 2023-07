Festival Latino americano, street food ad Arcore

Festival latino americano e street food ad Arcore. Appuntamento nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023. Tipico Eventi torna in città con un nuovo e gustosissimo format, quello di “Spirito Latino”, lo street food festival dedicato alla cultura Latino Americana.

La location che ospiterà il festival sarà piazza Pertini che per l’occasione verrà addobbata a festa, trasportando i suoi ospiti nel calore, nella bellezza e nella bontà di questa meravigliosa cultura per tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti. In programma anche un djset latino americano.