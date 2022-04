Street food in piazza a Cologno Monzese. Nel weekend da giovedì 7 a domenica 10 aprile 2022 in piazza Castello ci saranno cucine on the road dal mondo e intrattenimento.

Puccia e bombette , gnocco fritto, olive all’ascolana, arrosticini abruzzesi, pizzoccheri, focaccia Ligure, panzerotti, arancine, cannoli alla siciliana, pittule fritte, salsiccia di cavallo, maritati salentini, fritture di pesce, pane al culatello, stracciatella, puccia pugliese, tigella modenese, dolci, bomboloni, carni grigliate, birre artigianali. Queste le specialità che si potranno trovare tra i food truck. L'ingresso è gratuito.

La manifestazione sarà accessibile giovedì dalle 16:00 alle 24:00, venerdì, sabato e domenica 09:00 /24:00. L'evento è organizzato da Associazione Cuochi Master, con il patrocinio del Comune di Cologno Monzese.