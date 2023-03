Torna lo street food nel parco di Monza

Prezzo non disponibile

Torna lo street food nel verde del Parco di Monza. Con un appuntamento in programma a cavallo tra aprile e maggio.

La manifestazione Street Food Festival organizzata da Tipico Eventi farà tappa a Monza da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio. Due lunghi weekend con specialità on the road dolci e salate da gustare immersi nel verde dell'incantevole parco. Il programma dell'evento con i dettagli sarà reso noto prossimamente. Intanto è stata confermata la data. E lo street food poi tornerà a Monza, ai Boschetti Reali, in estate, con il festival della Birra.