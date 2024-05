Festa dei sapori della Lombardia

Sapori tipici lombardi, da gustare on the road. A Cesano Maderno nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 giugno arriva la Festa della Lombardia con una selezione di sreet food con cibi lombardi e prodotti tipici. La manifestazione è in programma nel parcheggio Largo d'Immè dalle 11 a mezzanotte dove sarà presente un'area attrezzata con tavoli e intrattenimento.

Si potranno assaggiare sciatt, pizzoccheri, polenta, casoncelli, cotoletta alla milanese, bresaola, mondeghili, cassoeula e tanto altro, accompagnati dai migliori vini locali e birre artigianali.