Spettacolo teatrale per ricordare la morte del re

Monza non dimentica il regicidio: il Comune organizza una serie di iniziative culturali per ricordare la morte del re Umberto I avvenuta nella città di Teodolinda il 29 luglio 1900 per mano dell’anarchico Gaetano Bresci.

Si intitola “La città di Monza nella storia del Novecento europeo e internazionale” la piéce teatrale che sarà portata in scena il 17 ottobre alle 18 nella suggestiva cornice della Cappella Espiatoria, fatta costruire proprio nel punto in cui il re venne assassinato.

Lo spettacolo ripercorre alcuni momenti salienti della storia del XX secolo che hanno visto coinvolto anche il capoluogo brianzolo.

L’allestimento teatrale – diretto da Agostino De Angelis e promosso dall’associazione culturale Liberamente – coinvolge il pubblico anche con musiche dal vivo, danze e video proiezioni.



In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al giorno successivo, sempre alle 18.



Nel rispetto delle prescrizioni Covid per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email a info@liberamente.eu oppure telefonando al 338.74.20.786.