"La casa degli spiriti" inaugura la stagione del Binario 7

La nuova stagione teatrale del Binario 7 di Monza inizia sotto il segno di Isabel Allende. Sarà il suo capolavoro “La casa degli spiriti” ad inaugurare la stagione Teatro+Tempo Presente: una produzione della Compagnia Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico che vedrà sul palco Silvia Giulia Mendola diretta da Corrado Accordino, e accompagnata dalla musica e della voce di Mimosa Campironi.

Tre gli spettacoli in programma: il 23 e il 24 ottobre alle 21, e il 25 ottobre alle 16. Uno spettacolo intenso e carico di emozioni che non deluderà i lettori del romanzo di Isabel Allende. Un romanzo che la grande scrittrice aveva dedicato alla madre, alla nonna e alle altre straordinarie donne di quella storia.

Un’opera tutta al femminile dove si intrecciano le vicende di Clara, Blanca e Alba: Clara, la chiaroveggente e la figlia Blanca, l’artista, e poi Alba, che vive la rivoluzione cilena che nel 1973 ha portato al colpo di Stato del generale Pinochet. Accanto a loro molte altre donne: nessuna si presenta come un’eroina, tutte cercano di fare quello che trovano giusto.

Un testo, oggi più che mai attuale, che su palco del teatro monzese verrà interpretato dal monologo di Alba che si calerà in tutte e tre le protagoniste dell’opera. Un susseguirsi di generazioni, di emozioni e di una società in continua evoluzione dove un ruolo fondamentale lo giocherà anche lo spiritismo. Nel loro mondo le bambine nascono con i capelli verdi e le apparizioni siedono a tavola conversando con chi è in vita. Accanto a quello dei vivi si dispiega il mondo dei morti, vivi come chi è in vita.

Sul palcoscenico una scenografia ridotta all’osso: una sedia, la scatola con la stella che contiene i diari di Clara e poi i suoi ricordi che prenderanno forma.

Il biglietto d’ingresso costa: 18 euro (intero), 15 euro (per i possessori di Carta Più Feltrinelli), 12 euro (ridotto), 10 euro (per gli allievi della Scuola di Teatro Binario 7) e 6 euro (per gli under 18).

Per informazioni e prenotazioni: telefonare allo 039. 2027002 o inviare un’email a biglietteria@binario7.org.