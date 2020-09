Clown, giocolieri, attori e artisti di strada invadono il parco di Villa Fiorita

Il Covid non ferma l’amore per il palcoscenico: tutto pronto per l’edizione 2020 del “sIride” Festival internazionale di Teatro Urbano di Brugherio, evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Luigi Piseri, con il contributo della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e di Regione Lombardia, con il sostegno di Claps Spettacolo dal vivo (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari) e del Ministero per i beni e le attività culturali.



Il 19 e il 20 settembre il Parco di Villa Fiorita (in caso di pioggia la palestra di via Kennedy) sarà invaso da musica, cabaret circense e acrobazie, clownerie e giocolerie, mimi, marionette, storie senza confini.Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

Quest’anno il colore della manifestazione sarà il verde: un simbolo di speranza più che mai azzeccatoin questo particolare anno di pandemia. La direzione artistica, affidata ai professionisti della Compagnia Eccentrici Dadarò, con conquisterà il pubblico con una kermesse geniale e coinvolgente.



Il 19 settembre dalle 15 sarà un susseguirsi di esibizioni che proseguiranno fino alle 18; mentre il 20 settembre gli spettacoli ci saranno dalle 11 alle 18.



L’ingresso è libero, ma contingentato nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

Un consiglio: per godervi al meglio lo spettacolo munitevi di un cuscino, o di una stuoia o di un telo.