"Che Spettacolo!": al via la rassegna di teatro ragazzi

L’emergenza sanitaria non ferma il teatro ragazzi: il Comune di Seregno conferma la rassegna “Che spettacolo!” in cartellone all’auditorum di piazza Risorgimento e organizzata in collaborazione con la cooperativa Controluce.

In programma quattro spettacoli la domenica pomeriggio nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid (posti distanziati in sala, obbligo di mascherine, sanificazione delle mani e rilevazione della temperatura corporea all’ingresso).

Il debutto l’8 novembre alle 15 e alle 17.30 con “Overture des Saponettes – Un concerto per bolle di sapone” scritto, diretto ed interpretato da Michele Cafaggi. Un eccentrico direttore d'orchestra accompagnerà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca.

Seguiranno il 29 novembre alle 15 e alle 17.30 “Nico cerca un amico” (la storia di un topolino felice alla ricerca di compagnia); il 17 gennaio alle 15.30 “I brutti anatroccoli” (per imparare a guardare il mondo anche con occhi diversi) e infine il 7 febbraio alle 15.30 “Mondo” (la storia di Raimondo un bambino deriso dai suoi compagni che incontra una nuova amica).

Il biglietto d’ingresso costa 4 euro (possibilità di acquisti cumulativi per le famiglie a 14 euro per quattro persone). Per informazioni telefonare al 0362.263.541/551/251 o inviare un’email a info.cultura@seregno.info.