"Novecento" di Baricco apre la stagione del centenario del Villoresi

La stagione del centenario si apre un grande classico: “Novecento” di Alessandro Baricco è il primo spettacolo della centesima stagione del teatro Villoresi di Monza.

L'allestimento – interpretato e diretto da Antonello Avallone – sarà portato in scena il 10 ottobre alle 21 e l’11 ottobre alle 16 nella deliziosa cornice del centralissimo teatro di piazza Carrobiolo.

Lo spettacolo è un monologo tratto dal film “La leggenda del pianista sull’Oceano”dove Avallone toccherà tutte le corde emozionali dal sorriso al pianto, dalla comicità al dramma, dall’ironia al surreale. Il tutto accompagnato dal sottofondo della musica jazz, note che diventano protagoniste della stessa rappresentazione.

Uno spettacolo d’apertura non scelto a caso. “Avallone è un grande interprete che fa da apripista, importante per noi e per la città di Monza a livello culturale in un momento molto delicato per la situazione che stiamo vivendo – commenta il direttore artistico Gennaro D’Avanzo -. Il teatro Villoresi è uno dei primi a riaprire in Italia per dare un segnale positivo e di tenacia in un settore che sembra dimenticato dalla comune informazione. Noi ci siamo e l'entusiasmo del nostro pubblico gratifica il nostro lavoro. Tutta la programmazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid, per garantire a tutti la sicurezza senza rinunciare al divertimento intelligente.”

Il biglietto costa: poltronissima (25 euro intero, 20 euro ridotto), poltrona (20 euro intero, 17 euro ridotto), galleria (14 euro intero, 12 euro ridotto).

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039.324534, o al 379.1142848. Il cartellone completo della stagione è sul sito www.teatrovilloresi.it