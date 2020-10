Al Villoresi anteprima nazionale de "Il Fumantropo"

Monza ospita la prima nazionale de “Il Fumantropo”. Sarà il teatro Villoresi di piazza Carrobiolo ad accogliere l’allestimento scenico firmato da Soldout Srl e diretto da Maurizio Colombi.

L’appuntamento è per il 24 ottobre alle 21, e per il 25 ottobre alle 16: sul palcoscenico Paolo Barillari, volto noto al grande pubblico per le sue interpretazioni dei musical Rapunzel, We will Rock You, La regina dei ghiacci. Lo spettacolo sarà accompagnata dall’esibizione dal vivo della Live Smoke Band.

Nello spettacolo il protagonista si interroga su una delle questioni più controverse del nostro secolo: il vizio del fumo. Lo spettacolo è tratto dal “Fumatrope” dello scrittore e filosofo Cobo Dè che nella sua opera del 1977 analizza le motivazione che inducono ad avvicinarsi – soprattutto in giovane età – al vizio delle bionde. Una scelta che spesso arriva dai condizionamenti sociali e che si divide tra il desiderio e il non posso, tra la voglia di accettazione e il rimorso del peccatore.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto dal direttore artistico Gennaro D’Avanzo che sposa il tema, oggi più che mai attuale, dell’importanza della tutela della salute.

Il biglietto d’ingresso costa: poltronissima (25 euro intero, 20 euro ridotto); poltrona (20 euro intero, 17 euro ridotto); galleria (14 euro intero, 12 euro ridotto). Naturalmente verranno rispettate tutte le indicazioni Covid.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.teatrovilloresi.it