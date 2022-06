Torna la rassegna "La festa della filosofia"

Dal 9 giugno al 2 ottobre 2022 riprende “La Festa della Filosofia” di AlboVersorio, che per la XII edizione presenta il titolo: “Il tempo”.

Il tema del tempo sarà affrontato attraverso molteplici prospettive, da quella politica, a quella filosofica, a quella artistica e storica, per offrire al pubblico una variegata proposta culturale.

Gli argomenti toccheranno trasversalmente diversi ambiti:



- tempo tra arte, musica e filosofia;

- tempo e felicità;

- tempo tra storia e politica;

- tempo tra gli antichi e moderni.



Il programma prevede numerosi incontri, che si terranno presso suggestive location, con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani. Oltre ad alcuni relatori già coinvolti nel corso delle edizioni precedenti, come Claudio Bonvecchio, Vito Mancuso, Giuseppe Girgenti, Massimo Marassi, Roberta Sala, Maria Russo, Armando Torno, Gabriella Greison e Ilaria Gaspari, quest’anno fra gli ospiti ci saranno anche altri professori e intellettuali di grande rilievo, come Giulio Maria Chiodi, Massimo Donà, Gianmarco Gaspari, Andrea Spiriti, Fabrizio Sciacca, Antimo Cesaro, Luca Daris e Paolo Bellini, insieme al Direttore Artistico della rassegna, Erasmo Silvio Storace.

Sono altresì inclusi nella manifestazione altri due incontri ad Arese e tre a Saronno dal titolo: “La parola ai giovani: visioni del mondo”, ideati per l’intervento degli studenti universitari, dei neolaureati e dei giovani dottorandi.



L’iniziativa è organizzata da undici Comuni, situati tra il nord ovest milanese, il varesotto e la Brianza, e rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura.

Tutti gli eventi si svolgono in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, con ingresso gratuito e su prenotazione. Per conoscere le sedi e le modalità di prenotazione per ogni incontro, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it.







Il programma 2022:



La XII edizione 2022 de “La Festa della Filosofia” di AlboVersorio si apre il 18 giugno a Turate con Giulio Maria Chiodi sul tema “Il mito del tempo: tra filosofia e politica”. Si prosegue poi ad Arese, il 19 giugno, con Ilaria Gaspari sul tema “Il tempo della felicità: l’eterna ricerca dell’uomo”; il 24 giugno a Barlassina sul tema “L’enigma dei filosofi: il tempo” con Massimo Marassi; il 2 luglio a Novate Milanese con Gianmarco Gaspari e Andrea Spiriti sul titolo “Immagini del tempo: tra arte e letteratura”; il 9 luglio con Massimo Donà su “Misterio grande: tempo e destino” a Solaro; il 4 settembre con Armando Torno sul titolo “La musica e l’enigma del tempo” a Senago; il 9 settembre con Antimo Cesaro e Fabrizio Sciacca sul tema: “Simboli del tempo” a Saronno; l’11 settembre con Claudio Bonvecchio che parlerà sul tema “Sincronicità e coincidenze: il tempo secondo Jung” a Gallarate; il 15 settembre con Gabriella Greison sul tema: “Monologo quantistico”, a Lainate; a Saronno Vito Mancuso parlerà sul tema “Il tempo dell’anima” il 22 settembre; i relatori Maria Russo e Roberta Sala interverranno il 25 settembre sul tema “I nuovi tempi della politica” a Rho; il 29 settembre con Luca Daris sul tema “Manipolare il tempo: il caso della Rivoluzione francese” a Saronno; il 2 ottobre con Paolo Bellini, Giuseppe Girgenti ed Erasmo Silvio Storace sul tema “Il tempo degli antichi e die moderni” a Cinisello Balsamo.



Il programma “La parola ai giovani: visioni del mondo” prevede: il primo incontro ad Arese, con Alessandra Micol Caprioli, che interviene sul tema: “L’Europa e le vie della pace” il 9 giugno; si prosegue il 14 giugno con Asia Jane Leigh sul titolo: “Platone non era populista” a Saronno; il 21 giugno ancora a Saronno con Arianna Miraglia sul tema: “Emanuele Severino e la riflessione sulla tecnica”; il 28 giugno Giorgia Toppi interviene a Saronno sul tema: “La giustizia degli antichi: la Repubblica di Platone”; infine Giulia Ariti il 30 giugno sul titolo “Il concetto di lavoro tra Hegel e Marx” ad Arese.





Il programma in dettaglio, con le sedi, gli orari e le opzioni in caso di maltempo è disponibile su: www.festadellafilosofia.it