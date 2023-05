Tiro con l'arco, calcio e basket: un mese di sport a Usmate Velate

Prenderà il via questo fine settimana, con il torneo di calcio organizzato dall’ASD Nuova Usmate in memoria di Attilio Magni, il programma degli eventi di “Super sport Usmate Velate – Super SUV”, il format organizzato dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in collaborazione con l’assessorato allo Sport nell’ambito della Consulta Sport e Tempo libero, e in partnership con 7 associazioni del territorio.

Un mese di sport

Da sabato e per tutto il mese di giugno, il Centro sportivo comunale di via Luini sarà animato da tornei, eventi e momenti aperti alla cittadinanza che vedranno il coinvolgimento di Arcieri del Borgia (tiro con l’arco), A.S.D. Usmate (pallacanestro), Carnate–Usmate Velate Volley (pallavolo), Nuova Usmate (calcio), Usmate Volley (pallavolo), Velate rugby 1981 (rugby) e Tennis Club Usmate Velate (tennis).

Si inizia sabato 27 e domenica 28 maggio, a partire dalle ore 10, con il 2° Torneo Magni Attilio riservato alle categorie Primi calci (8-9 anni) e Pulcini (10 anni), organizzato dall’ASD Nuova Usmate. Da venerdì 2 a domenica 11 giugno, l’Asd Tennis Club Usmate Velate organizzerà un Torneo di tennis singolare, maschile e femminile, aperto a tutti così da coinvolgere anche chi ha una discreta dimestichezza con racchetta e palline. Sabato 10 giorno, dalle ore 14, sarà grande festa con l’Asd Velate rugby 1981: il minirugby festeggerà la chiusura della stagione con competizioni multisport aperta a tesserati e non tesserati (5-13 anni). Asd Arcieri del Borgia protagonisti domenica 11 giugno dalle ore 8.30 con una giornata di pratica di tiro con l’arco in mattinata seguita da una gara nel pomeriggio in cui ognuno potrà mettere alla prova ricevuta dai maestri arcieri; la giornata è aperta a tutti, a partire dai 10 anni di età. Asd Usmate volley e Asd Carnate-Usmate Velate volley saranno unite nell’organizzazione del Torneo Super SUV rivolto alla categoria Under 16; da sabato 10 a sabato 24 giugno, previste anche gare singole e doppie dalle ore 18.00. Infine, nel weekend del 10 e 11 giugno, dalle 15 alle 17, l’Asd Usmate Basket organizzerà un Torneo di minibasket categoria Esordienti (10-12 anni) a squadre miste, bambine e bambini.

A tutti i partecipanti di SUV, l’Amministrazione Comunale consegnerà una medaglia di partecipazione col logo del format sportivo, mentre i tanti volontari che si alterneranno nell’organizzazione delle giornate saranno riconoscibili grazie ad apposite t-shirt. Gli impianti coinvolti nel progetto saranno resi riconoscibili mediante comunicazione dedicata.