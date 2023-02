Il panorama dalla torre del Castello di Trezzo

Orario non disponibile

Quando Dal 05/02/2023 al 05/02/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Uno sguardo sull'Adda, verso le montagne e sulla Brianza. A Trezzo iniziano le aperture doemnicali della torre del castello di Trezzo. Il primo appuntamento in programma è per domanica 5 febbraio dalle 15 alle 17.30.

Il prezzo per la salita è di tre euro a persona e gratis per i bambini sotto i 12 anni. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Trezzo sull'Adda.

"Il Castello Visconteo si erge su un promontorio circondato dal fiume Adda, posizione strategica istituita già da Federico Barbarossa nel XII secolo. Nella seconda metà del Trecento Bernabò Visconti, il signore di Milano, qui ricostruisce una rocca inespugnabile. Caratteristici i ruderi del maniero e i resti dei sotterranei, che culminano con l’imponenza di una torre in pietra di fiume alta 42 metri, di recente restaurata, dalla quale si gode un panorama mozzafiato, dalle Prealpi fino alla pianura.. La visita conclude con una passeggiata fin davanti alla centrale idroelettrica Taccani, in ceppo dell’Adda come la rocca sovrastante, con un inquadramento storico e architettonico anche della medesima dall’esterno".