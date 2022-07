Visite immersive nei giardini della Reggia di Monza

Da sabato 9 luglio fino al 15 ottobre è possibile fare una passeggiata immersiva con un tuour virtuale tra la natura e la storia nei giardini della Reggia di Monza. Una camminata immersi nella natura del verde dei giardini della Reggia di Monza, passeggiando anche attraverso la storia, tra i secoli. E così, indossando un visore speciale, si potrà essere trasportati indietro nel tempo, tra Settecento e Ottocento, per ammirare come erano all'epoca il gioiello architettonico monzese.

“InReale, Virtual tour nei Giardini Reali di Monza": si chiama così l'iniziativa che propone visite immersive curate da Ad Artem, società impegnata nella didattica e nel turismo culturale, per svelare la bellezza dei Giardini Reali della Villa di Monza e la loro storia. E il viaggio nella natura e nel tempo si ripeterà ogni sabato fino al 15 ottobre. Grazie ai visori VR di ultima generazione che il Centro documentazione Residenze Reali lombarde (CdRR) – ideatore e curatore del progetto – metterà a disposizione, si potrà effettuare un salto nel passato attraverso la realtà virtuale.

Boschetti, labirinti vegetali, grotte, cascate, canali e laghetti che ora non ci sono più torneranno per magia a materializzarsi davanti agli occhi dei visitatori, accompagnati da una storia affascinante. La ricostruzione digitale del giardino degli Asburgo trae origine dal progetto del CdRR VEDERE L’INVISIBILE, vincitore del Bando indetto da Polihub e Lottomatica nel 2018 e del Bando Per la Cultura 2020 di Fondazione Cariplo. Rendering fotorealistici, panoramici e stereoscopici realizzati da Guido Bazzotti, ne restituiscono lo stato originario grazie alle fonti storiche. Per ricostruire i giardini reali di un tempo è stato

Info e costi

Il tour è disponibile tutti i sabati su prenotazione. Il biglietto intero ha un prezzo di 17 euro, ridotto 15. Prenotazioni: www.inreale.it.

Informazioni: T+39 02 65 97 728/ info@inreale.it