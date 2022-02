Torna il trenino in centro Monza per Carnevale

Anche per i weekend di Carnevale, dopo il successo dell'iniziativa nel periodo natalizio, torna a Monza il trenino in centro. Nell'ambito delle iniziative organizzate dal comune per Monza in Maschera, la kermesse dedicata al Carnevale, nel capoluogo brianzolo sabato 26 e domenica 27 febbraio, sabato 5 e domenica 6 marzo, sarà presente il trenino.

La partenza è prevista da piazza Trento e Trieste dove per l'occasione saranno organizzate diverse iniziative con mercatini e laboratori. Il trenino porterà a spassp per le vie del centro grandi e piccini dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L'iniziativa è a pagamento.