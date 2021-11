Trenino di Natale a Monza

Durante tutto il periodo delle feste il trenino di Natale attraverserà le strade e le piazze del centro storico. Partenze il 27 e 28 novembre, dal 4 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Costo della corsa 3 euro.

Il percorso prevede la partenza da piazza Roma per poi proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, via Crispi, piazza Carducci, largo XXV Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via Passerini, via Italia, via Manzoni e ritorno in piazza Roma. Lungo il percorso sono previste cinque fermate: piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, piazza Trento e Trieste (all’altezza del liceo «Zucchi»), via Passerini e largo Mazzini.