Quartiere in festa con bancarelle e battesimo della sella

Triante in festa: torna la Fiera dei Mercanti. Il 25 ottobre a Monza in via Vittorio Veneto sarà una giornata dedicata allo shopping e al divertimento formato famiglia, nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

Dalle 8.30 alle 19 la via che attraversa il quartiere sarà invasa dalle bancarelle, una bella occasione per fare acquisti e iniziare a pensare anche a qualche regalo di Natale. Ma non solo: lungo le vie si esibiranno gli artisti di strada, laboratori e intrattenimento per i bambini, verrà allestita una piccola area maneggio con i pony, e ci sarà spazio anche per il teatro con le esibizioni della compagnia teatrale Geniattori che si esibirà nel parcheggio dell’ex cinema Metropol. Inoltre per tutta la giornata i negozi del rione rimarranno aperti.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale nella attività di valorizzazione delle tradizioni e di rivitalizzazione del commercio.