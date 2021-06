Alla scoperta delle bellezze della Lombardia a bordo dei treni d'epoca

L'emozione di un viaggio su un treno storico: ritornano i tour alla scoperta delle bellezze della Lombardia spostandosi a bordo di un treno d'epoca.

L'iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, prevede 12 tour da giugno a ottobre. Il debutto è avvenuto mercoledì 2 giugno con il Sebino Express da Milano a Paratico (in provincia di di Brescia) e Sarnico (in provincia di Bergamo). Il treno viene trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Bergamo e da locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Il convoglio storico è composto da vetture Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50.

"Un modo per rilanciare il turismo in Lombardia"

“Anche quest’anno torna il servizio turistico dei viaggi a bordo dei treni d’epoca dopo il successo degli anni scorsi – commenta l’assessore regionale Claudia Terzi -. Offriamo una modalità diversa e affascinante per visitare il territorio e in particolare gli splendidi laghi lombardi. Un modo per agevolare l’afflusso di turisti e dunque determinare benefici per un’economia locale che ha bisogno di ripartire. In questi ultimi anni abbiamo trasformato l’iniziativa dei treni storici da sporadica a strutturale, perché costituisce un volano per il turismo e un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico. Il servizio presta grande attenzione anche all’intermodalità, perché consente a chi lo desidera di utilizzare i battelli della navigazione”.

Il Pirellone mette a disposizione per i treni storici 500mila euro l’anno attraverso Ferrovienord, tra attivazione dei servizi e lavori di manutenzione dei convogli d’epoca. Il progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord ha ottenuto ottimi riscontri anche nel 2020.

Itinerari e date

Gli itinerari per i tour del 2021: Sebino Express (Milano - Bergamo - Palazzolo - Paratico); Laveno Express (Milano - Gallarate - Laveno, con possibilità di crociera "charter" sul Lago Maggiore); Lario Express (Milano - Como - Lecco, con possibilità di prosecuzione con battello di linea da Como a Lecco via Bellagio (o viceversa).

Tutti gli appuntamenti: 6 giugno Laveno; 13 giugno Como-Lecco; 20 giugno Paratico; 27 giugno Como-Lecco; 4 luglio Laveno; 5 settembre Paratico; 12 settembre Como-Lecco; 19 settembre Laveno; 26 settembre Como-Lecco; 10 ottobre Paratico; 17 ottobre Laveno

Per prenotare consultare il sito di Fondazione Fs