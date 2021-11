Tutti gli eventi di Natale a Monza

Per tutto il mese di dicembre musica, teatro e food accompagneranno i monzesi fino al giorno di Natale e oltre.

Questo il programma: «Apparizioni luminose», sfilata itinerante di trampolieri con costumi illuminati e musica diffusa a cura del Teatro «Aleph» di Bellusco (sabato 4 dicembre – ore 17 - centro storico); sfilata musicale degli zampognari, concerto itinerante del gruppo folkloristico miradolese «I Pedra» che eseguiranno musiche natalizie tradizionali (sabato 11 dicembre – ore 16 – centro storico); risotto natalizio al panettone, iniziativa a sostegno dell’associazione «Uroburo Onlus» per la costruzione di un condominio solidale per persone con disabilità (domenica 12 dicembre - dalle 10.30 alle 20 - piazza Roma); «Dove eravamo rimasti», spettacolo teatrale della compagnia «Il Veliero» (mercoledì 15 dicembre - ore 21- Teatro «Binario 7»); concerto a favore del «Comitato Maria Letizia Verga» (venerdì 17 dicembre – ore 18 – Chiesa San Pietro Martire); «Un Natale che danza», concerto gospel di musiche natalizie del «Rejoice Gospel Choir» diretto da Gianluca Sambataro (sabato 18 dicembre- ore 18 - piazza Roma); Concerto di Natale, performance dei gruppi «Echoes City Choir», «Alchimia Vocal Ensemble» e del Coro voci bianche «Il Mandarino» diretti da Beatrice De Rosa (venerdì 24 dicembre – ore 17 - piazza Roma); auguri di Natale con gli alpini con la tradizionale distribuzione di vin brûlé e panettone (venerdì 24 dicembre - al termine della Santa Messa di mezzanotte - piazza Roma). Gli ultimi due appuntamenti sono in programma all’inizio del nuovo anno: domenica 2 gennaio alle ore 16 il centro storico si trasformerà nel palcoscenico di «Madame Operà», spettacolo itinerante con una dama in costume d’epoca che interpreterà le più popolari arie d’opera, mentre giovedì 6 gennaio alle ore 16.30 in piazza Roma ci sarà il concerto del «The Singers’ Choir», diretto da Elisabetta Tonin.