La Brianza come le Hawaii, arriva l'Ukulele Fest

Come alle Hawaii restando in Brianza. Domenica 23 luglio al Parco Tittoni di Desio arriva il grande festival dell’ukulele, dalle 10 del mattino fino a sera. L'ingresso ha un costo di 10 euro (ingresso gratuito per bambini fino ai 10 anni) con possibilità di partecipare a tutti i whorkshop, attività e concerti.

L'evento è organizzato dall'Ukulele Fest Brianza ed è giunto alla sua seconda edizione: si tratta di un grande festival dedicato allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, mr Ukulele.

Per un giorno Parco Tittoni diventa Honululu, fin dal mattino, in una giornata che vedrà wdorkshop per bimbi/ragazzi/adulti, concerti, mercatini e tante attività dedicate agli amanti dell’Ukulele!