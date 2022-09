"The King. L'ultima notte del re", anteprima nazionale al Binario 7

Nella sua ultima notte da re, Riccardo III, ospite di un onirico show fatto di 5 domande - le cui risposte che decideranno le sorti del suo destino - rivive la sua vita: dalla sua infanzia all’ascesa al potere in cui assolda e paga un indovino per diffondere false profezie che inducano il re ad eliminare il suo diretto avversario al trono per diventare, agli occhi di tutte e tutti, il suo legittimo possessore (propaganda, fake news e polarizzazione ante-litteram), fino all’inarrestabile caduta del suo regno. Uno spettacolo in bilico tra tragedia e satira: una riflessione sulla verità in tempo guerra, sulla nostra visione della pace e sul mestiere del commediante, ultima voce rimasta ad urlare la “verità”.

Perché, come diceva il maestro Jannacci, “il comico è tragico altrimenti non sarebbe comico”. Riccardo III è un personaggio più che mai attuale, compositore di una guerra in tempo di pace, imbonitore, ammaliatore, amato e rinnegato al tempo stesso, il più devoto dei credenti, il più crudele dei guerrieri: falso, ipocrita e traditore perché è la società a volerlo così. Attore, stratega, affabulatore, genio della menzogna venduta come verità, manipolatore: Riccardo parla e la sua parola si fa azione immediata. È l’attore e il suo pubblico, è la società dell’immagine e l’immagine stessa. È colui che influenza l’opinione pubblica ed è l’opinione pubblica. The King racconta quello che stiamo vivendo sotto i nostri occhi in un momento storico in cui il Bardo sembra aver scritto questa tragedia appositamente per noi.