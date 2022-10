Domenica 23 ottobre arriva il primo Meda Urban Race, una mezza maratona ufficiale cui è associato un percorso di 10 e 5 chilometri.

Fare sport, correre, competere. Questo l’obiettivo di Auxologico, promotore dell'iniziativa, che a dicembre aprirà la nuova sede a Meda in corso della Resistenza dedicata alla riabilitazione e alla medicina dello sport e vuole sensibilizzare la comunità proprio sui temi dei corretti stili di vita, della prevenzione, dello sport e della solidarietà.

“Un nuovo evento che arricchisce l’ormai storico legame fra la nostra Città e Auxologico Irccs”, dichiara il sindaco di Meda Luca Santambrogio, “una collaborazione vincente all’insegna della prevenzione, dell’assistenza e della solidarietà”. “In questo contesto”, aggiunge l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue, “Meda entra nel calendario ufficiale delle gare di lunga distanza: una nuova importante opportunità, oltre alla rinnovata pista di via Icmesa inaugurata domenica, per avvicinare all’atletica appassionati di tutte le età del nostro territorio e non solo”.

“Promuovere corretti stili di vita, tra i quali una attività sportiva adeguata alla propria età ed alle proprie condizioni di salute, programmi di prevenzione ed interventi curativi e riabilitativi personalizzati rappresentano obiettivi della attività clinico-scientifica di Auxologico - spiega Mario Colombo, Direttore Generale di Auxologico.

Meda Urban Race è un vero e proprio evento dal carattere fortemente inclusivo grazie alle tre distanze, 21,097km competitiva inserita nel calendario Fidal, dedicata agli amanti della competizione e del cronometro, e 5 e 10 km non competitive, aperte a tutti, famiglie, principianti, appassionati e atleti professionisti. Appuntamento domenica 23 ottobre alle ore 9.00 al Villaggio di Via Pace 18 di Meda, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Gli atleti sfileranno su giro unico, andando a toccare i comuni limitrofi di Cabiate, Seregno e Seveso, su un percorso interamente costituito da strade asfaltate.

Il percorso della 5 km avrà la partenza da Via Pace per poi entrare nel Comune di Cabiate e ritornare nel Comune di Meda da Via Brianza. Da qui attraverso Corso della Resistenza si ritorna in Via Pace dove gli atleti taglieranno il traguardo. Il percorso della 10 km segue quello della 5 km fino all’ingresso nel Comune di Cabiate dove gli atleti proseguono per qualche km in più prima di entrare nel Comune di Seregno da Via La Porada. Qui gli atleti si immettono sulla pista ciclabile e all’interno del Parco La Porada dal quale escono per rientrare nel Comune di Meda da Via Einaudi. Il ricongiungimento con il percorso della 5 km è in Via Brianza per raggiungere poi il traguardo in Via Pace. Il percorso della mezza maratona parte da Via Pace e si sovrappone a quello della 10 km fino all’uscita dal Parco della Porada del Comune di Seregno. Da qui gli atleti rientrano nel Comune di Meda dove raggiungono la ciclabile di Via Piave e il sovrappasso Monsignor Motta. Ancora qualche curva prima di entrare nel Comune di Seveso e raggiungere Via Socrate per poi tornare nel Comune di Meda dove, dopo qualche km, è posto l’arrivo in Via Pace.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 24.00 di giovedì 20 ottobre oppure sino al raggiungimento di 1.000 iscritti. Le Societa? Sportive potranno iscriversi attraverso una convenzione sottoscritta con il Comitato i Meda Urban Race esclusivamente online secondo le modalità inserite nell’accordo. Sarà possibile iscriversi al Villaggio Gara c/o Parcheggio Nuovo Auxologico di Via Pace nelle giornate di sabato 22 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e domenica 23 Ottobre. Attenzione, nella giornata di domenica 23 ottobre non sarà possibile iscriversi alla gara competitiva 21k.