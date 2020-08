Festa dei microbirrifici in Villa Bagatti a Varedo

Per dieci giorni Varedo diventerà la capitale della birra. Tutto pronto per la Festa dei Microbirrifici che si svolgerà dal 13 al 23 agosto nella suggestiva cornice di Villa Bagatti.



Un evento da non perdere per degustare le migliori birre, con la presentazione di dieci nuove linee artigianali alla spina, quattro produttori del territorio (Birrificio Valtellinese, Birrificio Legnone, Dulac, 1212 birra artigianale di Aprica). Il tutto abbinato alle leccornie dolci e salate che sarà possibile assaggiare nell’area di ristorazione.



Un’idea anche per trascorrere in modo diverso e originale la giornata di Ferragosto, con la grigliata in programma il 15 e il 16 agosto, sia a pranzo sia a cena.



Un’occasione anche per trascorrere una serata nella fresca cornice del parco di Villa Bagatti: uno spazio verde di oltre 2.000 metri quadrati dove, secondo le indicazioni Covid, potranno accedere in massima sicurezza fino a un massimo di 400 persone, per vivere il momento dell’aperitivo, della cena e anche del tramonto sorseggiando una birra fresca.



L’ingresso alla Festa dei Microbirrifici è libero. Orario dalle 18.30 alla una.

L’evento è stato organizzato da Fondazione La Versiera 1718, con il patrocinio del Comune di Varedo, in collaborazione Volontari Versiera Varedo e Italia on The Road - Cibo Da Strada ed è inserito nella rassegna A Cielo Aperto.

Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp al numero 329.4083633.