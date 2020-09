Festa della carbonara e del cacio e pepe

Omaggio alla cucina romana: un fine settimana di "guerra" del buon gusto con il Festival del cacio e pepe e della carbonara.

Dal 9 all'11 ottobre a Varedo Villa Bagatti si trasformerà in una grande cucina con i sapori con i sapori della tradizione culinaria della capitale e la quarta edizione del "Cacio e Pepe vs Carbonara Festival".

I commensali - nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid - potranno gustare anche la pasta all'amatriciana, salsiccia e broccoletti, carciofi alla giuda, porchetta di Ariccia, trippa alla romana, arrosticini alla brace e molte altre golosità.

Le cucine funzioneranno venerdì dalle 18, sabato e domenica anche servizio pranzo a partire dalle 11. Per chi desiderà sarà possibile optare per il servizio take away. Altrimenti si potrà mangiare in loco rispettando i protocolli anti contagio.

L'ingresso è gratuito.

Per informazioni inviare un'email a info@viaaudio.it