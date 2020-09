Pizzoccherata d'autunno in Villa Bagatti

Autunno tempo di sagre e di piatti tipici della tradizione. Per gli amanti dei sapori valtellinesi l’appuntamento è con la prima pizzoccherata d’autunno in programma il 4 ottobre a Varedo in Villa Bagatti Valsecchi.



Dalle 10 alle 23 le cucine funzioneranno incessantemente sfornando il delizioso e sostanzioso piatto, abbinato ad altre prelibatezze della tradizione valtellinese. Il tutto abbinato a birre artigianali e vini del territorio.



Per chi non vuole fermarsi a mangiare in loco è attivo anche il servizio d’asporto. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.