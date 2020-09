Serata di osservazione astronomica: tutti con il naso all'insù

Regalarsi una romantica serata con il naso all’insù, ammirando il cielo stellato. Il 19 settembre alle 21 a Varedo da non perdere l'osservazione astronomica nel parco di Villa Bagatti organizzata dal Gruppo Astrofili Villasanta.



Sotto la guida degli esperti sarà possibile osservare Giove e i suoi satelliti, Saturno e i suoi anelli, le costellazioni dello zodiaco in un affascinante viaggio tra archeoastronomia, scienza e mitologia. Il tutto con l’ausilio di laser e proieizioni.



Naturalmente l’ingresso sarà contingentato. È obbligatoria la prenotazione inviando un’email a volontariversiera@gmail.com. L’ingresso (a offerta libera) è consentito a massimo 90 persone. In caso di malatempo l’evento verrà posticipato al giorno successivo