Vecchioni e gli Extraliscio al Teatro San Rocco di Seregno

Un doppio appuntamento con musica, creatività e parole promosso dal Comune di Seregno e prodotto da Musicamorfosi. La mini-rassegna di due giorni con alcuni dei protagonisti più importanti della produzione, della critica musicale e dell’editoria italiana: libri e musica per Seregno, città della Musica.



Roberto Vecchioni, Elisabetta Sgarbi, Massimo Germini e gli Extraliscio, presentano i loro libri freschi di stampa, cantano e suonano in due serate condotte dallo scrittore e critico musicale Michele Monina. L'appuntamento, al Teatro San Rocco di via Cavour 83 a Seregno, è per lunedì 13 dicembre con Roberto Vecchioni (e Massimo Germini), per mercoledì 15 dicembre con gli Extraliscio (con Elisabetta Sgarbi). Entrambe le serate alle 21, ad ingresso libero e prenotazione consigliata scrivendo a eventi@seregno.info. Si entra con super green pass.

Foto Wikipedia/Berthod: R. Vecchioni

La rassegna