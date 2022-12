Veglione di fine anno (Veglionissimo 2023)

MONZACABARET ha il piacere di presentare il VEGLIONISSIMO 2023, la festa di Fine Anno più pazza della Brianza, che avrà luogo SABATO 31 DICEMBRE 2022 con inizio alle ore 21.00



A MONZA, nel Circolo della Bocciofila di Triante, una location molto particolare quasi d’altri tempi che verrà appositamente preparata per l'evento, proponiamo l'Avvenimento che ci contraddistingue nel panorama delle offerte per il Veglione : la formula che s'è dimostrata apprezzata e di successo, prevede un programma ricco di attrazioni ed intrattenimenti che si susseguiranno nel corso della serata.



Dalle 21 si comincerà con una CENA A BUFFET organizzata da un servizio catering professionale, gustata al tavolo ed impreziosita da THE RED CHERRIES , la splendida voce di RAFFY accompagnata dall'armonia della chitarra di PIER , che proporranno celebri brani italiani ed esteri.

Il menù dettagliato della cena lo trovate in fondo a questa presentazione e nella locandina.



STEVE VOGOGNA dei TURBOLENTI vi accompagnerà nei vari momenti della serata nelle vesti di anfitrione e, dopo la cena, si esibirà con FRANCESCO FRIGGIONE in un divertentissimo spettacolo di CABARET



Con l’entrata in scena di FABS DJ, ci avvieremo verso i festeggiamenti della mezzanotte, per poi farci coinvolgere dalla sua musica per scatenarci in CANTI E BALLI no limits!!



Logicamente non potrà mancare il tradizionale e beneaugurante piatto con cotechino e lenticchie!!



Il costo all inclusive dell'intera serata sarà di € 85,00 con la sola esclusione di eventuali amari.

Verrà chiesto un anticipo di € 35,00 al momento della prenotazione.



Nelle strade adiacenti potrete trovare comodi e gratuiti parcheggi.



Il programma della serata lo potrete anche trovare sulla pagina facebook https://www.facebook.com/pages/Monza-Cabaret/160700384019983





Per ogni informazione e per le prenotazioni 347.4762095 o via mail.