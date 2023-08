Luci, musica e proiezioni: torna a Monza il Kernel festival

Prezzo non disponibile

L'arte della luce torna a conquistare Monza. Il Kernel festival fa ancora tappa in città.

L'appuntamento è per il prossimo 29 e 30 settembre 2023. Una due giorni di laboratori, conferenze, installazioni e performance: "un'edizione focalizzata sulla sperimentazione, la formazione e la comunità, per approfondire col pubblico tematiche legate al rapporto tra l'arte e la tecnologia nelle sue evoluzioni più recenti, e dare opportunità a giovani studenti ed artisti emergenti" spiegano gli organizzatori.

Le installazioni e i workshop

Il 29 e 30 settembre la Villa Reale di Monza e il Liceo Artistico Nanni Valentini ospiteranno incontri, workshop, installazioni e spettacoli dal vivo dove la light art, la musica elettronica e il visual mapping si intrecceranno a tematiche legate a intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale, biodata e metaverso. In contemporanea il centro cittadino sarà animato dal progetto Light Parade con performance di strada itineranti in cui luce, danza, musica e comunità si intrecciano in un'esperienza condivisa con licei ed accademie di Monza. Il programma completo verrà reso noto a breve. Qui le informazioni.