Villa Tittoni a Desio riapre alle visite

Villa Tittoni riapre le sue porte al pubblico. Domenica 9 maggio riprendono le visite guidate in presenza nella dimora storica di Desio. Per accedere bisogna effettuare una prenotazione attraverso il sito www.villeaperte.info.

“Ci sono luoghi che incantano al primo sguardo, luoghi dove la storia ha lasciato un segno, luoghi dove poter vivere nuove esperienze: questa è Villa Tittoni – racconta l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. Un’esperienza unica e indimenticabile è sicuramente una visita guidata, le sue splendide sale, il suo giardino e i sotterranei che, grazie al progetto del Parco delle Culture, cofinanziato da Fondazione Cariplo, sono stati restituiti al grande pubblico”.

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, l’Amministrazione comunale opera per mantenere vivo il rapporto della comunità cittadina, e non solo, con la bellezza del suo patrimonio: si torna quindi ad ammirare i dettagli architettonici dell’edificio, le particolarità, gli stili, la storia, gli spazi attraverso le visite guidate gestite dell'Associazione culturale GuidArte, che condurranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e della cappella neorinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli. Tutto si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali finalizzate al contenimento del Covid-19.

Come prenotare la visita

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata attraverso il sito https://www.villeaperte.info. Per informazioni rivolgersi all' Associazione Guidarte allo 3295980822 oppure all’ ufficio cultura del Comune tel 0362392235/234 cultura@comune.desio.mb.it. Le visite sono previste per domenica 9 maggio - ore 15.00,16.00, 17.00 - domenica 6 e 27 giugno - ore 15.00,16.00, 17.00 - domenica 11 luglio - ore 16.00, 17.00, 18.00 - domenica 29 agosto - ore 16.00, 17.00, 18.00. Durata: 1 ora circa Costi: € 8,00 (intero) / 5,00 (*ridotto bambini 6-12 anni e over 65) gratuito bambini fino a 5 anni e disabili (accompagnatore a pagamento).