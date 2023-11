Un villaggio di Natale nell'ex piazza della droga di Monza (con il Grinch)

Mercatini di Natale e un villaggio per i più piccoli nei giardini che una volta erano regno di degrado e spaccio.

Il Comitato “MONZA MIA”, in collaborazione con l’Associazione “La Fenice”, ha organizzato per il prossimo 19 novembre l’evento “Aspettando il Natale” che animerà il parco di Via Artigianelli e l’area verde di Via Campini. Dalle ore 8,00 fino alle ore 19,00 resterà aperto il Mercatino degli Hobbisti che proporranno originali creazioni tutte rigorosamente fatte a mano e saranno presenti anche stand solidali come quello della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ed alcune bancarelle gestite da ragazzi diversamente abili che esporranno le loro realizzazioni.

"Nel parco di via Artigianelli sarà allestito anche un vero e proprio Villaggio di Natale che intratterrà i più piccoli e le loro famiglie" annunciano gli organizzatori.

Lucia Borrello Presidente del Comitato “Monza Mia” ha così commentato l’iniziativa: "L’evento “Aspettando il Natale” è solo il primo di una serie che è attualmente allo studio e che sarà destinata, a partire dal 2024, a dare ulteriore risalto a questi spazi verdi collocati nel centro di Monza e in una delle zone residenziali più prestigiose. Siamo particolarmente orgogliosi di tutto il lavoro svolto dal Comitato in questo primo anno di vita soprattutto perché la risposta della cittadinanza e in particolare dei residenti è stata molto concreta e capace di suggerirci idee e soluzioni destinate - anche in collaborazione con il Comune di Monza - a rendere ancora più vivibile l’intera area della quale ci occupiamo che comprende Via Manzoni, Via Italia, Via Campini, Via Gramsci, Via Artigianelli e Via Pavoni".