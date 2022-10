Pista di ghiaccio e mercatini: villaggio di Natale in Brianza

Una pista di ghiaccio per pattinare, mercatini e la Casa di Babbo Natale con spettacoli e specialità dolci e salate da gustare. A Cavenago Brianza arriva il villaggio di Natale.

L'apertura è prevista per il 26 novembre, ogni sabato e domenica (con apertura straordinaria l'8 dicembre) fino al 18 dicembre. L'area - allestita in piazza Libertà - sarà accessibile dalle 15 alle 19 il sabato e dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 la domenica. Il prezzo per l'access è 10 euro a famiglia, gratis per i residenti di Cavenago Brianza.

Il villaggio

"Uno spazio da fiaba personalizzato, dove i bambini verranno accolti per dare sfogo alla loro creatività, divertirsi e incontrare Babbo Natale, insieme ai suoi Elfi incantati - tra laboratori e letterine, foto e animazione" spiegano gli organizzatori. Nell'area sarà presente una pista del ghiaccio di oltre 250 metri quadrati dove pattinare in sicurezza. Presente anche un piccolo punto ristoro con dolci e bevande calde. E ancora bancarelle, spettacoli e animazione con concerti, trampolieri e spettacoli di fuoco (il calendario completo è sulla pagina ufficiale dell'evento).