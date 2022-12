Villaggio di Natale e falò a Misinto

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2022 al 24/12/2022 Orario non disponibile

A Misinto giovedì 8 dicembre arriva il Villaggio di Babbo Natale. Dalle 18 alle 18 in piazza Statuto e nelle aree vicino sarà allestito un village natalizio di oltre 300mq con casette con idee regalo, specialità dolci e salate, musica e intrattenimento.

Gli appuntamenti natalizi in città proseguiranno il 17 e il 18 dicembre con due concerti e il 24 dicembre in piazza a partire dalle 23 è in programma un appuntamento con gli auguri delle associazioni con vin brulé, polenta, pandoro e spumante. A mezzanotte verrà acceso un falò (Falò dei Coscritti).