Pista di ghiaccio e mercatini: il villaggio di Natale a Cavenago Brianza

Torna dopo il grande successo dello scorso anno la luce del Natale a Cavenago di Brianza: dal 25 Novembre 2023 al 14 gennaio 2024 si accende la magia e si fa festa aspettando il momento più bello dell'anno.

Una grande pista del ghiaccio in piazza Libertà con oltre 250 metri quadrati dove pattinare in sicurezza, divertirsi in compagnia e concedersi un momento di relax natalizio adatto a tutta la famiglia. E poi mercatini con idee regalo, bevande calde e golosità, eventi e spettacoli.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta ogni sabato e domenica, oltre che festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 22.00. Ogni settimana dal Lunedì al Venerdì con orario 15.00-19.00. L'ingresso costa 7 euro, noleggio pattini incluso.