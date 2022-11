Il magico villaggio di Babbo Natale in Brianza

Gonfiabili a tema natalizio, l'ufficio postale e la casa di Babbo Natale, mercatini e dolci specialità. Torna in Brianza il Magcio Villaggio di Babbo Natale.

Appuntamento domenica 18 dicembre nel parco Madonna della Campagna in via Cagnola a Seregno. Sarà presente il grande scivolo polare, il pupazzo di neve gigante, la Casa di Babbo Natale e personaggi magici per guidare i piccoli visitatori tra truccabimbi, tatuaggi natalizi, antichi giochi in legno di una volta e allo spettacolo di magia previsto alle ore 11,30.

Babbo Natale seduto sul suo trono incontrerà i più piccoli per ricevere le letterine dei desideri ed una natalina postina rilascerà loro una ricevuta con timbro ufficiale. Direttamente dalle sue stalle in Lapponia arriveranno dolci animali da conoscere e coccolare, e poi ancora suggestive musiche natalizie, una selezione di mercatini ed uno stand gastronomiche con dolcie ecalde specialità.

L'evento è organizzato dall'Associazione Madonna di Campagna e l'ingresso è libero e gratuito.