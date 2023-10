In Brianza arriva il primo villaggio di Natale. Vin brulè, caldarroste, canti gospel e l'immancabile casetta di Babbo Natale. L'atmosfera delle feste a Briosco si tinge di magia.

L'appuntamento è per sabato 26 novembre alla baita degli Alpini di Capriano. Sarà presente un mercatino natalizio con bancarelle, laboratori per i bambini, la Casa di Babbo Natale e l'ufficio postale dove scrivere e lasciare la propria letterina dei desideri. L'ingresso è libero dalle 10 alle 18.30. Dalle ore 12 sarà possibile pranzare in baita. L'ingresso è da via Monte Ortigara. Il villaggio di Natale è un evento organizzato dalla ProLoco.