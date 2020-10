Festa patronale confermata, ma senza giostre

Festa patronale confermata a Villasanta ma, a causa della pandemia, quest’anno sarà senza giostre. Dal 10 al 12 ottobre le strade del centro si colorano a festa: lungo le vie Confalonieri e Mazzini sono apparsi i grandi ombrelli colorati sospesi che ormai da anni fanno da scenografia all’evento. Quest’anno la kermesse – meteo permettendo – si svolgerà per lo più all’esterno, nel cortile di Villa Camperio e per le vie del centro storico.

Ecco tutti gli appuntamenti: il 10 ottobre alle 10.30 nel cortile di Villa Camperio Thija Lab presenta lo spettacolo “Che rebelot se el riva in una ca” (in caso di maltempo, nella sala Congressi di Villa Camperio). Alle 15 va in scena la grande caccia al tesoro di Villasanta Medievale a coppie per le vie cittadine, dedicata a grandi e piccoli. Il ritrovo è alle 14 in piazza Monsignor Gervasoni e le iscrizioni possono essere effettuate fino a 10 minuti prima della partenza presso l’edicola in piazza. Alle 15.30, nel Cortile di Villa Camperio si terrà lo spettacolo “Lasciate che i bambini vengano a voi” del Centro culturale educativo don Pietro Spreafico (in caso di pioggia in sala Congressi) e alle 17.30 musica italiana.

L’11 ottobre alle 11.30 la Messa nella chiesa di Sant’Anastasia; dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 si potrà visitare la mostra “Voglia di Libertà” a cura del Circolo Amici dell’Arte, nelle sale mostre Rosanna Lissoni di Villa Camperio, alle 16 concerto del Corpo Musicale Villasanta nel cortile di Villa Camperio (in caso di pioggia la manifestazione verrà annullata).

Infine il 12 ottobre alle 15.30 spettacolo teatrale di magia e favole animate nel cortile di Villa Camperio (in caso di maltempo, sala Congressi).

Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.