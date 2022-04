Ville Aperte in Brianza - edizione Primavera

Le ville della Brianza tornano ad aprire le porte. Da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio è in programma una special edition della manifestazione Ville Aperte in Brianza. Saranno tredici le dimore storiche e i gioielli del territorio che per più di una settimana accoglieranno i visitatori con un ricco programma di eventi e proposte per celebrare il ventennale della kermesse. Un percorso lungo più di 120 chilometri tra cinque province lombarde (Monza e Brianza, Lecco, Como, Città metropolitana di Milano) per scoprire tesori inediti del territorio.

Le aperture

L'edizione della manifestazione Ville Aperte “Ventennale” prevede solo l’apertura di Ville di delizia, complessi architettonici che risalgono in molti casi al ‘500. I comuni coinvolti sono: Arcore, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Vimercate per la Provincia di Monza e della Brianza; Missaglia, Monticello, Varenna per la Provincia di Lecco; Cernobbio ed Inverigo per la Provincia di Como; Bollate e Lainate per la Città Metropolitana di Milano.

Le aperture seguono questo calendario:

23 aprile: la Reggia di Monza; Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Palazzo Trotti – Vimercate; Villa Monastero – Varenna;

24 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa La Cagnola – Inverigo; Villa Arconati – Bollate; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

25 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

30 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna. 1°maggio: Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Villa Antona Traversi e Chiesa di San Vittore – Meda; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate; Villa Bernasconi -Cernobbio; Villa La Cagnola – Inverigo; Villa Arconati – Bollate; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

Gli itinerari

Uno dei punti di forza di Ville Aperte sono le collaborazioni con le associazioni del territorio che hanno confermato la loro partecipazione anche per il 2022. Nel pacchetto “primavera” sono compresi itinerari a cura delle Associazioni e di guide turistiche abilitate che si terranno nei comuni di Monza, Desio, Vimercate e Monticello Brianza (Provincia di Lecco). Tutte le informazioni sulle visite guidate e sugli itinerari sono online sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza.

Costi e info

Il costo del biglietto è di 5 euro a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate, da associazioni culturali, pro loro e volontari. Sarà attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039/9752251.