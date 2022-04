Villa Tittoni e il suo parco aprono le porte

Da sabato 23 aprile a domenica 1° maggio è in programma una edizione speciale della manifestazione Ville Aperte in Brianza. Saranno tredici le dimore storiche e i gioielli del territorio che per più di una settimana accoglieranno i visitatori con un ricco programma di eventi e proposte per celebrare il ventennale della kermesse. Un percorso lungo più di 120 chilometri tra cinque province lombarde (Monza e Brianza, Lecco, Como, Città metropolitana di Milano) per scoprirne i tesori architettonici e paesaggistici.

L'edizione della manifestazione Ville Aperte “Ventennale” coinvolge anche Desio con iniziative di sicuro interesse per visitatori di tutte le età: le visite guidate alla Villa Tittoni e al suo parco storico, in collaborazione con i volontari di Legambiente, e infine il 1° maggio una passeggiata alla scoperta dei tesori della Città, con la Proloco di Desio.

Il programma nel dettaglio:

"Visite guidate in Villa Tittoni" - domenica 24, lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio

Le visite guidate condurranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e alla cappella neo-rinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli. Durata: 1 ora circa (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) Costi: € 5,00 (intero) / 2,00 (ridotto: bambini 6-12 anni e over 65) gratuito bambini fino a 5 anni e disabili (accompagnatore a pagamento) Prenotazione obbligatoria : www.villeaperte.info Contatti: guidarte@libero.it , tel. 3295980822 (SMS/Whatsapp)

"Il parco di Desio: da giardino di delizia a parco pubblico" - domenica 24 aprile 2022

L’impianto architettonico del giardino e il patrimonio arboreo; la torre Palagi (esterno); la grande collina; il viale a tridente; l’impianto idraulico; l’ex-naviglio navigabile; la fontana del Nettuno; la roggia di Desio; la tomba/cenotafio Antona-Traversi. Questo giardino è stato presente nelle principali guide per il viaggiatore del XIX e XX secolo ed era tappa obbligata per chi attraversava la Lombardia in quel periodo. Dotato di serre e di un lago navigabile, fu tra i primi giardini in Italia a dotarsi di forme irregolari, cosiddette “all’inglese”. Giuseppe Piermarini, Antonio Villoresi, Carlo Amoretti, Giuseppe Zanoja e Pelagio Palagi furono i principali artisti creatori. Decaduto nel secondo dopoguerra è ora giardino pubblico. Prenotazione obbligatoria: www.villeaperte.info Indirizzo del luogo di partenza/di ritrovo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 (davanti all’ingresso della biblioteca civica) Contatti: legambientedesio@libero.it - N° telefono: 3288610500

"Desio da scoprire" - domenica 1° maggio

Tappe del tour: Villa Tittoni, Piazza Castello, Santuario del Crocifisso, Casa natale di Papa Pio XI, Piazza Conciliazione, Basilica S.Siro e Materno, Campanile. I visitatori saranno divisi in gruppi di 15 persone, per la migliore fruizione dei luoghi da visitare. Il ritrovo con le guide della Proloco Desio è previsto alle ore 9.30 al parcheggio del mercato sud (vi Grandi angolo via Prati). Durante la mattinata si visiteranno Villa Tittoni e il santuario del Santo Crocifisso e si ascolteranno le storie legate a Piazza Castello (oggi Piazza Martiri di Fossoli), all’antico convento francescano e al quartiere della Dügana. Dopo il pranzo alla carta, si potrà visitare la casa natale di Papa Pio XI, si passeggerà per Piazza Conciliazione e si visiterà la Basilica dei SS. Siro e Materno. Per concludere, la salita al Campanile permetterà di conoscere da vicino il suono delle campane e osservare il panorama di Desio dall’alto. Prenotazione obbligatoria www.villeaperte.info Indirizzo del luogo di partenza/di ritrovo: via A.Grandi angolo via Prati Contatti: prolocodesio@gmail.com - telefono: 3391706805 Orario: dalle 9.30 alle 17.30

Durata dell’itinerario: 8 ore Ingresso € 10 Accesso disabili: in parte (Alcuni luoghi non sono accessibili a persone con disabilità motoria)