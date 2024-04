Ville Aperte in Brianza (edizione primavera)

Torna Ville Aperte in Brianza, l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche non sempre accessibili al pubblico.

L’edizione Primavera si terrà il 27 e 28 aprile, il 1° maggio, il 4 e 5 maggio 2024 e saranno 33 le ville di delizia e ville storiche che spalancheranno le proprie porte, in 28 Comuni sparsi in 4 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. L’edizione autunnale è in programma invece nei week end dal 14 al 29 settembre 2024. I visitatori potranno scoprire le molteplici "trame di bellezza" (è il leitmotiv di quest’anno) in un viaggio nel tempo nelle “ville di delizia”, dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo dedicandosi ad attività di svago.

Quest’anno è stata scelta Villa Borromeo d’Adda ad Arcore come villa rappresentativa dell’edizione 2024. L’edizione Primavera propone anche un programma di itinerari speciali, visite e percorsi che metteranno al centro l’inclusività. Ad aprire la rassegna sabato 27 aprile 2024, un concerto gratuito all’ingresso della Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, a cura della Filarmonica Paganelli ‘79 (sino a esaurimento posti – prenotazioni online aperte sul sito www.villeaperte.info).