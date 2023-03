Torna Ville Aperte in Brianza: in arrivo l’edizione primavera

Dopo lo straordinario successo legato alla celebrazione del ventennale, anche quest’anno Ville Aperte in Brianza si ripresenta con una doppia edizione, primaverile e autunnale.

Nel 2023 si partirà con l’Edizione Primavera che si terrà nei weekend del 29-30 aprile, 1° maggio e 6-7 maggio. Intitolata “Tra Dimore e Delizie”, questa edizione vedrà l’apertura delle sole ville di delizia delle cinque province partecipanti (Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese). La scelta di aprire in primavera le sole ville di delizia – dimore di pregio risalenti al XVI-XIX secolo e storicamente abitate dalla nobiltà milanese, che in Brianza trascorreva lunghi periodi di vacanza o riposo dalla frenesia cittadina – deriva dalla volontà di valorizzare il patrimonio territoriale e riscoprire l’originalità della “bellezza sotto casa”.

“Questa operazione è resa possibile – sottolinea Il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio – anche grazie alla grande capacità dimostrata da tutti i partner di fare rete e prestarsi a collaborazioni di più ampio respiro, nonché all’alto interesse dei comuni anche fuori il territorio brianzolo nei confronti della manifestazione, segno della rilevanza che Ville Aperte in Brianza ha ormai acquisito all’interno del panorama regionale, nazionale e non solo. La valorizzazione delle ville di delizia, infatti, concepite come un’unica rete dall’alto valore storico, artistico e identitario, sarà trampolino di lancio per la loro candidatura a patrimonio UNESCO”. Quest’ampio respiro permane anche nell’ampliamento di focus dell’iniziativa 2023: se nella scorsa edizione ci si è concentrati nel valorizzare il tragitto della nobiltà “dalla città alla Brianza (e dintorni)”, quest’anno si apriranno nuove porte e si percorreranno le vie “dalla villa al territorio”, tramite itinerari che dalle dimore storiche si sposteranno lungo l’ampia rete di giardini e corsi d’acqua che connette il nostro territorio.

L'edizione Autunno 2023

Durante l’Edizione Autunno, che si terrà dal 16 settembre al 1° ottobre 2023, apriranno poi tutti i beni storico-artistici dei partner della manifestazione, fra cui edifici religiosi, musei, parchi, siti legati all’archeologia industriale e di diverso interesse culturale. “Sono ancora al vaglio gli ultimi dettagli della proposta finale, specie per quanto riguarda nuovi itinerari e percorsi che legano le ville, call for artists e attività per i più piccoli, - spiega la Consigliera delegata al Marketing territoriale e Turismo, Antonella Casati – ma la Provincia MB continua ad impegnarsi grandemente in questa manifestazione ormai divenuta non solo motivo di orgoglio, ma anche dimostrazione della potenzialità turistica del territorio, e vero e proprio emblema di tutto ciò che si può fare se solo ci si crede davvero, nonostante le continue difficoltà e scarsità di risorse. Quest’anno continueremo a celebrare Ville Aperte, rendendo disponibile la Mostra del Ventennale a qualsiasi comune voglia farne richiesta. Ringraziamo quindi ancora tutti i partner e sponsor, e al pubblico passato e futuro diciamo: aspettateci, stiamo lavorando per voi”.