Castelli, borghi e palazzi aprono al pubblico

A spasso per borghi, ville, castelli e palazzi. Organizzata dai proprietari di 17 tra le più belle dimore storiche private della bergamasca, la manifestazione propone undici le giornate di apertura tra primavera e autunno per scoprire scoprire luoghi incantevoli a pochi chilometri da Monza.

L’obiettivo di Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli è condividere e valorizzare questa nostra “grande bellezza”. La manifestazione è divisa in due periodi: il primo copre tutte le domeniche dal 3 aprile al 29 maggio, mentre il secondo è in settembre nelle date del 18 e 25, in collaborazione con “I Maestri del Paesaggio”. Moltissime le novità di quest’anno: si è unita al gruppo Villa Gromo a Mapello e, in vista di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023, parteciperanno alle aperture alcune meravigliose dimore della Franciacorta: il Castello di Bornato, Palazzo Monti della Corte e Villa Togni oltre a Palazzo Terni de’ Gregorj e Palazzo Zurla de Poli della città di Crema, anch’essa terra di dominazione veneta. Inoltre Villa Pesenti Agliardi e il Castelli di Costa di Mezzate riapriranno alle visite.

Durante le visite guidate di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli” i visitatori sono spesso accolti dai padroni di casa che li accompagnano attraverso grandi portoni, cancelli in ferro battuto, su per scaloni dai soffitti affrescati, lungo sale e gallerie adornate di specchi e preziosi lampadari, dentro antiche cucine, corti fiorite, scuderie e giardini rigogliosi; luoghi segreti e affascinanti, in cui perdersi per alcune ore in un’esperienza unica tra presente e passato.

Le visite guidate saranno tutte su prenotazione, a pagamento e con green pass obbligatorio.