Vinissimo, Biassono capitale del vino per un weekend

Appuntamento a luglio con la quarta edizione di Vinissimo, la mostra mercato dei vini biologici. L'evento è in programma a Biassono sabato 3 e domenica 4 luglio nei Giardini di via Verri in via Cesana e Villa con produttori di vini biologici, biodinamici, naturali e vini PIWI da vitigni resitenti.

"Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, purtroppo ancora in corso, abbiamo deciso di organizzare l’edizione 2021. Siamo consapevoli che la situazione, nel momento in cui scriviamo queste righe, è ancora problematica. Molte persone in questo ultimo anno hanno perso il lavoro, un amico, un parente, la serenità, la speranza in un futuro migliore" annunciano gli organizzatori.

"Ma da qualche parte dovevamo ricominciare, proprio perché non vogliamo smettere di sognare e non vogliamo arrenderci a una vita rinchiusi dentro casa, nascosti dietro uno schermo. Ci impegneremo per proporre una manifestazione rispettosa della sensibilità di tutti e organizzata in piena sicurezza secondo le disposizioni sanitarie che saranno in vigore a luglio".

"Sarà un’edizione semplice, con meno contenuti di quelli pensati già per la scorsa edizione. Sarà il primo piccolo passo verso una nuova normalità e siamo sicuri che, compatibilmente con le misure sanitarie, sarà finalmente l’occasione per ritrovarci a parlarci e a sorriderci anche solo con gli occhi".

