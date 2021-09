Festa del Vino a Sulbiate

Prezzo non disponibile

Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Dal 08/10/2021 al 09/10/2021

Un weekend dedicato al vino e al Trentino Alto Adige a Sulbiate, in Brianza. Torna anche quest'anno la manifestazione Sulbiate Divino nel fine settimana dell'8 e 9 ottobre. In programma percorsi con degustazioni all'interno dell'ex Filanda di via Manzoni e possibilità di abbinare taglieri di salumi e formaggi o lumache.

Regolamento

Durante l’iscrizione ogni partecipante dovrà specificare il percorso ( con eventuali taglieri annessi e lumache) che vorrà attuare e il giorno d'ingresso. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso mail prolocosulb@gmail.com o al numero 3496550217.

Per problemi di sicurezza l'ingresso all'evento sarà riservato esclusivamente ad un pubblico maggiorenne. L'accompagnatore che non farà il percorso vino dovrà necessariamente consumare un tagliere e un'eventuale bevanda analcolica. Non sono ammessi animali.

