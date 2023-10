Evento a contributo a partire da 6€ per gli iscritti FAI, 8€ per non iscritti

Prezzo Evento a contributo a partire da 6€ per gli iscritti FAI, 8€ per non iscritti

Carabinieri a cavallo nel parco: la speciale visita al posto fisso Un maniscalco, un sellaio, un cavaliere, un addetto alle scuderie, Carabinieri speciali, si potranno incontrare nel Parco di Monza, nello storico Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo, uno dei tre attualmente presenti in Italia insieme al 4° Reggimento di Roma e alla Stazione di Foresta Burgos, in Sardegna. “Scopriremo il loro lavoro quotidiano per il benessere dei cavalli, all’interno degli spazi della caserma e conosceremo le loro attività” annunciano dal FAI.

La Delegazione FAI Monza torna a collaborare con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza dopo il successo delle Giornate FAI di Primavera 2023 e propone visite culturali alla Cascina Cernuschi, sede del Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo del Parco di Monza, sito eccezionalmente aperto grazie al FAI.

La visita agli spazi della Caserma, nata nel periodo asburgico come stalla-fienile e poi riprogettata nel 1847, consente di conoscere congiuntamente la storia dell’edificio e le attività del reparto, oltre alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Il sellaio mostrerà e illustrerà le selle e le bardature usate nell’attività ordinaria e per le parate, realizzate ad hoc per ciascun cavaliere; l’addetto alle scuderie e il cavaliere relazioneranno sul comportamento dei cavalli morelli, animali “d’esperienza” abituati ad affrontare le pattuglie in un parco cittadino, selezionati in base alle loro specifiche caratteristiche fisiche, morfologiche, colore del manto, prestazioni e carattere. All’aperto il maniscalco, con competenze di metallurgia e veterinaria, mostrerà l’arte millenaria della mascalcia, della lavorazione del ferro e della realizzazione di armature per gli zoccoli dei cavalli. Scopriremo la funzione operativa dei Carabinieri a cavallo e la cura riservata ai cavalli “arruolati”, quelli che affiancano, la rappresentanza durante manifestazioni istituzionali, occasioni in cui l’abbigliamento del cavallo, come quello del militare in alta uniforme, si adegua dotandosi di particolari e pregiati ornamenti.

Sabato 4 novembre

Orari: 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 14.30, 15, 15.30

Cascina Cernuschi, Viale Mirabellino, Parco di Monza

Evento a contributo a partire da 6€ per gli iscritti FAI, 8€ per non iscritti.

I contributi raccolti sono destinati alle attività istituzionali del FAI.

Durata: 60 minuti