Pasquetta al castello di Trezzo

Dal 18/04/2022 al 18/04/2022

Visita guidata al Castello di Trezzo sull'Adda a Pasquetta. Per la giornata di lunedì 18 aprile sono in programma partenze alle ore10:00 11:00 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 e 17:00. La visita ha una durata di 90 minuti e comprende la salita sulla torre e al belvedere sulla cima a 42 metri di altezza. Inclusa anche la visita al museo longobardo, con la tomba del gigante Rodchis, e le riproduzioni dei sui preziosi gioielli e i giardini con la discesa al fiume per presentazione esterna della Centrale Idroelettrica.

Il prezzo della visita è di sei euro per gli adulti e di tre euro il ridotto. E' obbligatoria la prenotazione: Prenotazioni@prolocotrezzo.com oppure al 3459132210.