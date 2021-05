Monza con i bambini, visita ai Giardini della Villa Reale

Alla scoperta di Monza e delle sue bellezze con i bambini. Per domenica 9 maggio l'associazione Art-U in collaborazione con il comune di Monza propone una visita guidata alla scoperta dei Giardini della Villa Reale.

"Partendo dai giardini della Villa Reale, uno dei primi esempi di giardino all'inglese in Italia, ci muoveremo tra il laghetto, il tempietto neoclassico e la torretta gotica alla volta del parco, dove con un percorso di circa 2 km immerso nel verde potremo ammirare la Cascina San Fedele, Villa Mirabellino, l'area ex ippodromo e il centro Raiway. Con il supporto di mappe, di immagini, stampe e foto d'epoca, scopriremo come il parco è nato, si è evoluto, è cambiato ed è giunto oggi ad essere uno dei luoghi più amati dai monzesi...e non solo" spiegano gli organizzatori.

Sono ancora disponibili alcuni posti per il turno delle ore 10 (esaurite invece le prenotazioni per il pomeriggio).

Costo a persona: 10 euro 1 adulto + 2 bambini, 8 euro 1 adulto + 1 bambino, 5 euro ogni persona (adulto o bambino aggiuntiva).

Iniziativa rivolta a famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni.