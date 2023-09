Visita guidata al palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno

Fondato nel XVI secolo dalla famiglia Arese in Cesano Maderno, il palazzo conobbe uno straordinario sviluppo nel '600 grazie ai conti Giulio I e Bartolomeo Arese, membri di grande rilievo della nobiltà milanese.



Fin dall'esedra di ingresso, si percepisce nel sito un grandissimo sfarzo, nelle proporzioni della struttura che domina l'abitato di Cesano, e nella scelta di eleganti decorazioni barocche con scorci architettonici estremamente suggestivi, grandi decorazioni pittoriche nei saloni interni e la presenza di ambienti particolari tra cui il famoso ninfeo decorato a mosaici.



Imperdibile è la vista dal loggiato del palazzo, aperta sui grandi giardini che lo circondano.



Visita guidata a cura di Art-U Associazione Culturale





INFO

Inizio visita ore 16:00

Ritrovo 15' prima all'ingresso di Palazzo Arese Borromeo, via Borromeo 41 Cesano Maderno (MB)



Durata visita: 1 ora e 30' circa

Accesso a persone con disabilità: SI





PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

prenotazioni@artuassociazione.org | tel 331 70 63 429



Modalità di pagamento: bonifico bancario; Pay Pal